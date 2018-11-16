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У Харкові десятки будинків без тепла: люди пікетують мерію

У Харкові, за даними ОДА, залишаються без тепла 62 будинки. Жителі міста влаштували пікет під мерією з вимогою негайно включити опалення та дати гарячу воду.

Пікет у Харкові

Заступник мера Харкова з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко, який вийшов до пікетуючих, повідомив, що у місті наразі без гарячої води близько 200 будинків, а без тепла – 30, передає Громадське Харків.

Він також назвав три причини відсутності опалення: заборгованість фізичних осіб перед Харківськими тепловими мережами, проблеми з розвоздушкою систем у будинках і нестача працівників у комунальному підприємстві.

За його словами, роботи з модернізації тепломережі тривають – ведуться переговори щодо співпраці зі Світовим банком.

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Учасники акції протесту, це 40 адресатів, направили лист голові ОДА і прокурору області зі скаргою на зрив опалювального сезону.

За даними прес-служби ХОДА, в Харкові підключили 176 будинків, які були відключені 15 листопада, без тепла залишаються 62 будинки.

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У Харкові десятки будинків без тепла: люди пікетують мерію / 2 фотографии

Нагадаємо, вчора, 15 дистопада, у Смілі, де введено надзвичайний стан через відсутність опалення, подано газ у 8 котелень з 20.

Фото: hromadske.kharkiv.ua057.ua

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