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Україна розраховує на транш МВФ у грудні — Гройсман

Перший транш МВФ за новою програмою може надійти на рахунки України вже у грудні.

Новий транш МВФ, за очікуваннями Кабінету міністрів, Україна отримає у грудні.

Про успіхи у співпраці з кредитором розповів прем’єр Володимир Гройсман.

За його словами, у рамках нової програми Міжнародний валютний фонд залишився задоволеним проектом бюджету України на 2019 рік. Глава уряду заявив, що бюджет-2019 враховує всі вимоги фонду і націлений на стабільність та продовження реформ.

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Нагадаємо, для продовження співпраці з МВФ Верховна Рада має ухвалити держбюджет. При цьому його дефіцит не має перевищувати 2,3% від ВВП України.

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