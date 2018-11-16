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Україна викликала посла Угорщини через скандальну заяву Орбана

МЗС України викликало на розмову посла Угорщини Іштвана Ійдярто через антиукраїнські висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

МЗС

Послу висловлено рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє прес-служба МЗС України.

У розмові з Ійдярто було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, зважаючи на домовленості, досягнуті у жовтні главами МЗС України та Угорщини.

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Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що Україна не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи ЄС.

До слова, новий посол Угорщини Іштван Ійдярто офіційно почав роботу в Україні 14 листопада.

Фото: МЗС України

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