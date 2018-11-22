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Факти / Україна / Політика / Кличко: Ми завершуємо розробку швидкісного сполучення із Троєщиною/

Кличко: Мы завершаем разработку скоростного сообщения с Троещиной

Сегодня столичная власть сотрудничает со Всемирным банком по разработке системы скоростного общественного транспорта для осуществления массовых перевозок. Речь идет о первом таком коридоре (маршрут) на Троещину.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

– Сегодня мы сотрудничаем по разработке системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег – Троещину, – сказал Кличко.

Он поблагодарил директора Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен за поддержку, которую город последние годы получает от банка, и эффективное сотрудничество.

– Мы благодарны Всемирному банку за поддержку и рекомендации, которые вы для нас разрабатывали. Они были очень полезными и важными для города. Мы открыты, серьезно настроены на дальнейшее сотрудничество и демонстрируем прозрачность нашей работы, – отметил Кличко.

– Мы здесь, потому что готовы в дальнейшем поддерживать ваш город. Мы готовы оказать техническую поддержку – технико-экономическое обоснование – чтобы разработать детальный план этого коридора, – заверила Сату Кахконен.

Так, на разработку ТЭО при поддержке Всемирного банка будет направлено около $1 млн грантовых средств. Также Всемирный банк рассматривает возможность выделения кредита на реализацию этого проекта. Протяженность такого коридора (маршрута) на Троещину составит 20 км.

Планируется, что основным донором инвестиции должна стать Международная финансовая корпорация.

– Международная финансовая корпорация может также предоставлять кредиты непосредственно вашему городу, – в свою очередь заверил председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пелмар.

Напомним, Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь с победителем тендера на Прозорро ПАО Киевметрострой.

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