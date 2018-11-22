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Факти / Україна / На Донбас вторгся черговий російський "гумконвой"/

На Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”

Автоколонна с российскими грузовиками сегодня утром якобы привезла на Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза.

За четыре года оккупации Донбасса это 83-я гуманитарная колонна МЧС России.

Россияне уверяют, что в грузовиках детские продуктовые наборы, медицинское имущество и медикаменты.

Что там на самом деле – неизвестно, потому что их не досматривают украинские пограничники.

Однако после них на Донбассе, как правило, наблюдается обострение.

Читайте: Полторак об угрозах РФ перекрыть Азов: Будем реагировать

Напомним, в НАТО назвали “выборы” на Донбассе очередным шагом России в гибридной войне против Украины.

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