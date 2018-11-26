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Факти / Україна / Обстріляли і заблокували: у Генштабі розповіли подробиці атаки РФ в Азовському морі/

Обстреляли и заблокировали: в Генштабе рассказали подробности атаки РФ в Азовском море

В Генштабе Украины рассказали о ходе событий, которые предшествовали атаке украинских кораблей со стороны России.

Украинские корабли подверглись агрессии России в Керченском проливе во время того, как возвращались в Одессу. При этом они так и не получили информацию о возможности прохода через Керченский пролив.

Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время заседания СНБО.

– 23 ноября начался плановый переход кораблей, катеров и судов ВМС Украины из постоянного пункта базирования в Одессе в пункт базирования Мариуполь, – рассказал Муженко.

В ходе этого было получено сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было.

25 ноября в 4.00 была подано два запроса на диспетчерский пункт в оккупированной Керчи о возможности прохода и уточнения графика прохода в зоне Керченского моста.

– Информацию не получили, ответа не получили, продолжали движение. В дальнейшем получили сообщение о том, чтобы выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста, – говорит начальник Генштаба.

25 ноября в 11.00 было получено сообщение о закрытии прохода из-за того, что сухогруз сел на мель. Эта же информация появилась и в международном центре контроля.

Однако она не соответствовала действительности, так как 13.40 – 13.50 под аркой Крымского моста прошли один корабль и два противодиверсионных катера РФ.

Он также добавил, что не получив до 17.00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования – в Одессу.

На расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи и произошла атака, в ходе которой корабли, сопровождаемые судами и кораблями РФ, были обстреляны, их дальнейший путь заблокирован, а по ним было применено вооружение на поражение.
Читайте: Ситуация в Азовском море: Совбез ООН созывает экстренное заседание Агрессия РФ на Азове: все корабли и судна ВМС Украины выходят в море Для чего Россия атаковала корабли Украины

Напомним, что Факты ICTV писали про подробности конфликта, который произошел в Керченском проливе.

Также мы следим за ходом событий в онлайн-трансляции.

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