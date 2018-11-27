Ситуация в Керченском проливе заставила президента Украины Петра Порошенко сделать запрос о звонке президенту России Владимиру Путину.

После захвата судов ВМС ВСУ после атаки Россией в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко в ту же ночь совершил запрос о звонке президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам.

По словам украинского лидера, Кремль проигнорировал попытку Киева связаться с Путиным. Москва оставила запрос без ответа.

– Мы не получили ответа.

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После этого Порошенко позвонил Ангеле Меркель с целью того, чтобы канцлер Германии связалась с президентом РФ и потребовала от Кремля освободить плененных украинских военнослужащих.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.