Ситуация в Керченском проливе должна быть осуждена международным сообществом.

Атака России в Керченском проливе является актом войны Кремля против Украины в Европе.

Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Комментируя события 25 ноября в Черном море, лидер Эстонии заявила, что российская агрессия, которая началась в Украине в 2014 году, до сих пор продолжается.

– Мы должны употреблять правильные термины: это война в Европе.

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При этом Кальюлайд призвала мировые страны прервать молчание на счет агрессии Кремля, которое, по ее словам, является фактическим признанием аннексии Крыма. Президент Эстонии призвала демократические страны не смиряться с войной в Европе.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.