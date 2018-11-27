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Факти / Україна / Політика / Це війна в Європі: президент Естонії про атаку в Керченській протоці/

Это война в Европе: президент Эстонии об атаке в Керченском проливе

Ситуация в Керченском проливе должна быть осуждена международным сообществом.

Атака России в Керченском проливе является актом войны Кремля против Украины в Европе.

Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Комментируя события 25 ноября в Черном море, лидер Эстонии заявила, что российская агрессия, которая началась в Украине в 2014 году, до сих пор продолжается.

– Мы должны употреблять правильные термины: это война в Европе.

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При этом Кальюлайд призвала мировые страны прервать молчание на счет агрессии Кремля, которое, по ее словам, является фактическим признанием аннексии Крыма. Президент Эстонии призвала демократические страны не смиряться с войной в Европе.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.

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