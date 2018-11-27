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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Реакція МВФ на введення воєнного стану/

Реакция МВФ на введение военного положения

Введение военного положения не накладывает юридических ограничений на сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной.

МВФ

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, комментируя принятие 26 ноября закона о военном положении из-за агрессии РФ в Керченском проливе, передают Украинские новости.

По его словам, в МВФ надеются на деэскалацию в ближайшее время.

– МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации, – добавил он.

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В этом сомневается руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его мнение, введение военного положения в ряде областей Украины может немного отсрочить выделение нового транша МВФ.

– Есть риск того, что МВФ может отложить вопрос транша до прояснения ситуации, повлекшей введение военного положения, – считает эксперт.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

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