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Парубий подписал постановление о назначении даты выборов президента

Сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении даты выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Об этом сказано на сайте парламента.

– Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года, – сказано в тексте документа.

Постановление вступает в силу со дня принятия.

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Напомним, что Верховная Рада проголосовала за дату выборов президента Украины. Они состоятся 31 марта 2019 года. Свой голос “за” отдали 298 народных депутатов.

С 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях будет действовать военное положение.

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