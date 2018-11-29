Ситуация в Азовском море вынуждает Украину обратиться к международному сообществу с призывом закрыть пролив Босфор.

Ситуация в Керченском проливе, когда Россия атаковала и захватила украинские корабли, должна быть отзеркалена закрытием пролива Босфор для российских кораблей.

С таким требованием Украина обратится к мировому сообществу, заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в связи с агрессией России в Азовском море и нормами конвенции Монтре (п.19) Киев будет просить наказать оккупантов закрытием пролива Босфор в Турецкой Республике.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко надеется, что НАТО отправит в Азовское море свои боевые корабли. С таким призывом к Альянсу украинский лидер обратился с целью повысить безопасность для Украины после атаки России, сообщает ВВС Украина.

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К слову, Кремль продолжает открещиваться от блокировки Керченского пролива. По словам, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент якобы не существует ограничений для прохода через Керченский пролив для украинских судов, пишет Интерфакс.

Напомним, Совет НАТО призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.