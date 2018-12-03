Экспресс Киев-аэропорт Борисполь хотят соединить со киевским метро.

Укрзализныця построит платформу на Выдубичах для экспресса Киев – Борисполь.

Ее планируют соединить c метро, сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в Facebook в ответ на вопрос об остановке на Выдубичах.

– Мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже, – отметил он.

К слову, 1 декабря экспресс сломался в пути и прибыл в аэропорт через 2 часа после отправления. Позже пассажиру, опоздавшему на самолет, выплатили $550.

Напомним, экспресс Киев-аэропорт Борисполь официально стартовал 30 ноября.

Фото: Євген Кравцов