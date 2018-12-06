Приобретение Украиной канадских снайперских винтовок находится на завершающем этапе.
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что процесс приобретения Украиной снайперских винтовок Канады сейчас находится на последнем этапе, передает Укринформ.
По его словам, канадские компании воспользовались решением о внесении Украины в Контрольный список стран, в которые можно поставлять автоматическое оружие.
– Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок, – сказал Шевченко.
Он добавил, что Украине и Канаде нужно больше сотрудничать, ведь нашей стране это поможет лучше защищаться, а канадские компании смогут получить долю рынка.
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К слову, спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что у Украины есть возможность получить новое американское оружие.