Приобретение Украиной канадских снайперских винтовок находится на завершающем этапе.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что процесс приобретения Украиной снайперских винтовок Канады сейчас находится на последнем этапе, передает Укринформ.

По его словам, канадские компании воспользовались решением о внесении Украины в Контрольный список стран, в которые можно поставлять автоматическое оружие.

– Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок, – сказал Шевченко.

Он добавил, что Украине и Канаде нужно больше сотрудничать, ведь нашей стране это поможет лучше защищаться, а канадские компании смогут получить долю рынка.

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К слову, спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что у Украины есть возможность получить новое американское оружие.