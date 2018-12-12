Нардеп от Оппоблока Александр Вилкул встретился с рабочими аглофабрики Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК).

Металлурги Мариуполя поддержали Программу Вилкула по решению экологических проблем промышленных городов.

– Деньги из экологических средств предприятий должны оставаться в самих городах и идти на улучшение экологии городов, а не уходить в Киев и растворятся там в карманах чиновников.

Раньше 70% экологического сбора оставалось в промышленных городах. Теперь только 25% остается в таких городах как Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровск, Днепродзержинск. Деньги уходят в Киев и там просто растворяются, – подчеркнул народный депутат от Оппозиционного Блока Александр Вилкул.

Напомним, в соответствии с изменениями в Бюджетный Кодекс, доля отчислений экологического налога в местные бюджеты (включая областные) была сокращена с 80% до 55% итолько 25% экологических отчислений остается в городах (кроме Киева, где по закону остается 55%), таким образом, 75% уходит в государственный и областной бюджеты. От рентной платы за использование недрами сейчас городам (кроме Киева) не остается ничего (75% идет в госбюджет и 25% областной).

– Вместе со своими коллегами из Оппозиционного Блока я подал все необходимые законопроекты для того, чтобы в городах оставалось 100% от тех экологических денег, которые платят предприятия, и они шли на улучшение экологии тех городов, где возникает этот налог, и 50% ренты от добычи полезных ископаемых – это такой тоже налог – должно оставаться тоже в городах, где полезные ископаемые добываются. И мы добиваемся принятия именно такой модели.

Это справедливо для городов. Раз здесь портится экология, раз здесь работают промышленные предприятия, то и налог должен оставаться здесь и идти на улучшение экологии и жизни людей, – сказал оппозиционер на встрече с рабочими аглофабрики Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК).

Примером одного из успешных реализованных экологических проектов на ММК назвали установку французских фильтров СПЕЙК на аглофабрике. Модернизация продолжается – полная реализация проекта экологической модернизации аглофабрики позволит сократить выбросы пыли в атмосферу на 90%.

– Я 10 лет проработал на горно-обогатительном комбинате, где вторым переделом является как раз агломерационное производство. Поэтому в этом вопросе я разбираюсь с профессиональной точки зрения.

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Проект очень серьезный. Сроки реализации проекта не такие уже и долгие – он должен быть закончен в 2020 году. Сейчас идет серьезная работа. Уже видны результаты. Я могу сказать, что когда он будет доведен до конца, то выбросы по аглофабрике будут на уровне европейских норм. Для украинской металлургии в целом, не только для Мариуполя, это серьёзный прорыв вперед.

В Украине такие проекты не реализованы. Это европейский проект, которым соблюдаются строгие европейские нормы. И задача руководства страны – стимулировать такие проекты, а не отбирать деньги у предприятий и городов, – подчеркнул Вилкул.

Напомним, Вилкул встретился с трудовым коллективом Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) в Кривом Роге.