47 народных депутатов обратились в Конституционный суд из-за постановления Рады о поддержке обращения о предоставлении автокефалии УПЦ.

47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви

Представление нардепов зарегистрировано на сайте суда.

Уполномоченными выбрали двух представителей Оппозиционного блока Вадима Новинского и Александра Долженкова.

– Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения… нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела, – говорится в представлении.

Большинство подписантов – члены Оппозиционного блока.

Также представление поддержали внефракционные депутаты.

Народные избранники подчеркивают, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры.

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По их мнению, особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции.

Депутаты утверждают, что сама УПЦ не обращалась к Вселенскому патриарху и не уполномочивала на это ни президента, ни парламент.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.