PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Вілкул: Люди покидають країну через зростання тарифів, війни, беззаконня і злидні/

Вилкул: Люди покидают страну из-за роста тарифов, войны, беззакония и нищеты

Александр Вилкул, народный депутат от Оппозиционного Блока, встретился с трудовым коллективом Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) в Кривом Роге.

– Сейчас ситуация даже сложнее, чем в 2003 году, когда я стал генеральным директором ЦГОКа и тут были долги по зарплате год. Мы тогда и с долгами за полгода рассчитались, и производство в два раза повысили. Но сейчас из страны выдавили 8 миллионов человек. Даже на таком предприятии, как ЦГОК, где рост зарплаты в этом году был около 30%, все равно зарплата не успевает за ростом тарифов, за ростом цен. Людей глобально не устраивают и тарифы, и война, и беспредел. Проблему надо решать комплексно и у нас есть четкая программа что делать, чтобы поднять и промышленность, и страну. Мы обеспечим людей достойной работой, и достойной зарплатой здесь, в Украине, – сказал Вилкул.

Оппозиционер подчеркнул: Центральная власть врет, что военное положение коснулось только части Украины – 10 областей. На самом деле, проблемы с заказчиками у предприятий по всей стране. Политические игры нынешнего руководства страны разрушили нормальный имидж Украины и теперь она тотально ассоциируется с войной, коррупцией, беззаконием.

Читайте: Рада не сняла с Вилкула неприкосновенность

Представители горно-металлургической отрасли отметили, что не прекращающаяся война и отсутствие поддержки промышленности наносит колоссальный ущерб предприятиям. Из-за военного положения расторгаются договора с международными партнерами. Следствием является, в том числе, дестабилизация курса национальной валюты, поскольку именно предприятия ГМК и зернотрейдеры являются ключевыми поставщиками иностранной валюты в Украину.

Ранее Факты ICTV писали, что металлургия – одна из важнейших экспортных отраслей для украинской экономики, которая обеспечивает поступление валюты в страну.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада не сняла с Вилкула неприкосновенность
Снятие неприкосновенности с Вилкула – комитет вынес решение
Новинский, Вилкул и Шуфрич вышли из зала во время обращения президента к ВР
Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов
Помощник нардепа Вилкула разбился на джипе под Полтавой
2 шага, которые обеспечат минимальную зарплату в Украине в 5 тыс. грн
Вилкул: Я не делал заявлений относительно изменения структуры собственности Днепровского меткомбината
Вилкул: Отгрузки железной руды на экспорт сорваны Укрзализныцей
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка