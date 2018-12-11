Александр Вилкул, народный депутат от Оппозиционного Блока, встретился с трудовым коллективом Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) в Кривом Роге.

– Сейчас ситуация даже сложнее, чем в 2003 году, когда я стал генеральным директором ЦГОКа и тут были долги по зарплате год. Мы тогда и с долгами за полгода рассчитались, и производство в два раза повысили. Но сейчас из страны выдавили 8 миллионов человек. Даже на таком предприятии, как ЦГОК, где рост зарплаты в этом году был около 30%, все равно зарплата не успевает за ростом тарифов, за ростом цен. Людей глобально не устраивают и тарифы, и война, и беспредел. Проблему надо решать комплексно и у нас есть четкая программа что делать, чтобы поднять и промышленность, и страну. Мы обеспечим людей достойной работой, и достойной зарплатой здесь, в Украине, – сказал Вилкул.

Оппозиционер подчеркнул: Центральная власть врет, что военное положение коснулось только части Украины – 10 областей. На самом деле, проблемы с заказчиками у предприятий по всей стране. Политические игры нынешнего руководства страны разрушили нормальный имидж Украины и теперь она тотально ассоциируется с войной, коррупцией, беззаконием.

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Представители горно-металлургической отрасли отметили, что не прекращающаяся война и отсутствие поддержки промышленности наносит колоссальный ущерб предприятиям. Из-за военного положения расторгаются договора с международными партнерами. Следствием является, в том числе, дестабилизация курса национальной валюты, поскольку именно предприятия ГМК и зернотрейдеры являются ключевыми поставщиками иностранной валюты в Украину.

Ранее Факты ICTV писали, что металлургия – одна из важнейших экспортных отраслей для украинской экономики, которая обеспечивает поступление валюты в страну.