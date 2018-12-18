Кабмин одобрил постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Теперь вместо фискальной службы появятся Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.

ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти, передает пресс-служба Министерства финансов.

Конкурс на руководителей новых служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Кабмин будет координировать деятельность этих служб через министра финансов.

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Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

По его словам, разделение ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

Напомним, 11 декабря суд возобновил в должности главу ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в нанесении ущерба Украине на сумму около 2 млрд грн. Позже президент Украины Петр Порошенко опроверг эту информацию.

Фото: sfs.gov.ua.