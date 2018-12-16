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Факти / Україна / Насірова не поновлять на посаді глави ДФС - Порошенко/

Насирова не восстановят в должности главы ГФС – Порошенко

Возвращение Романа Насирова в кресло главы Государственной фискальной службы не входит в планы Кабмина.

Роман Насиров не получит назад должность главы Государственной фискальной службы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет УНИАН.

– Насколько мне известна позиция правительства Украины, оно не восстановило в должности, обжаловало решение и восстанавливать в должности не собирается, – заявил Порошенко

Украинский лидер добавил, что располагает информацией о том, что судья, которая принимала решение о возвращении Насирова в кресло главы ГФС, не является представительницей реформированного суда. По словам Порошенко, женщина не сдала оценивание, которое нужно проходить по процедуре.

Читайте: I’ll be back. Реакция соцсетей на возвращение Насирова

Президент также отказался высказать собственное мнение относительно принятого решения.

Как сообщалось, 11 декабоя суд возобновил в должности главу ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в нанесении ущерба Украине на сумму около 2 млрд грн.

Фото: УНИАН

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