Возвращение Романа Насирова в кресло главы Государственной фискальной службы не входит в планы Кабмина.

Роман Насиров не получит назад должность главы Государственной фискальной службы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет УНИАН.

– Насколько мне известна позиция правительства Украины, оно не восстановило в должности, обжаловало решение и восстанавливать в должности не собирается, – заявил Порошенко

Украинский лидер добавил, что располагает информацией о том, что судья, которая принимала решение о возвращении Насирова в кресло главы ГФС, не является представительницей реформированного суда. По словам Порошенко, женщина не сдала оценивание, которое нужно проходить по процедуре.

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Президент также отказался высказать собственное мнение относительно принятого решения.

Как сообщалось, 11 декабоя суд возобновил в должности главу ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в нанесении ущерба Украине на сумму около 2 млрд грн.

Фото: УНИАН