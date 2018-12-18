Совет директоров Всемирного банка утвердил предоставить Украине финансовую гарантию на $750 млн.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку и веру в Украину.

Кроме того, Порошенко отметил, что это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства, но и четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе.

– Такие решения придают уверенности в том, что мы идем правильным путем, – добавил президент.

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В пресс-службе Всемирного банка отметили, что гарантия направлена на поддержку в Украине реформ в банковской системе, сфере противодействия коррупции, в сфере учета сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

– Гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов США, – говорится в сообщении.

Напомним, какое условие Всемирный банк выдвигал Украине для получения гарантии.

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