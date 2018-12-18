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Факти / Україна / Суспільство / У НАЗК порадили "Святому Миколаю" не спокушати чиновників подарунками/

В НАПК посоветовали “Святому Николаю” не искушать чиновников подарками

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции накануне Дня Святого Николая предупредило чиновников – если получат на праздник подарок на сумму от 1921 грн, должны будут вернуть его обратно.

Об этом сообщает НАПК в Facebook.

– Вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам стоит проявлять только к близким людям. В противном случае подарок на сумму от 1921 грн придется вернуть Святому Николаю назад, – отмечают в агентстве.

Там также напомнили чиновникам о запрете получать такие подарки от подчиненных, иначе им грозят неприятности в виде протокола об административном правонарушении.

Подчиненным посоветовали не искушать их подарками.

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К слову, Факты ICTV собрали список вещей, которые не стоит дарить на Новый год 2019.

Фото: pixabay.com

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