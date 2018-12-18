Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции накануне Дня Святого Николая предупредило чиновников – если получат на праздник подарок на сумму от 1921 грн, должны будут вернуть его обратно.
Об этом сообщает НАПК в Facebook.
– Вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам стоит проявлять только к близким людям. В противном случае подарок на сумму от 1921 грн придется вернуть Святому Николаю назад, – отмечают в агентстве.
Там также напомнили чиновникам о запрете получать такие подарки от подчиненных, иначе им грозят неприятности в виде протокола об административном правонарушении.
Подчиненным посоветовали не искушать их подарками.
Читайте: Подарки для детей на Новый год: как удивить своего ребенка
К слову, Факты ICTV собрали список вещей, которые не стоит дарить на Новый год 2019.
Фото: pixabay.com