Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк впервые стали родителями.

Радостным известием о рождении сына Тишкевич и Томусяк поделились в своих соцсетях.

Екатерина Тишкевич родила сына: как назвали

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк обнародовали первые трогательные кадры с новорожденным малышом.

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Мальчик появился на свет 28 октября, ему дали имя Даниэль.

— Ну, привет, сын. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами, — нежно подписали фотографии Тишкевич и Томусяк.

Напомним, что Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе уже более 10 лет — их роман начался в 2014 году на съемочной площадке сериала Бессмертник, где актеры играли мужа и жену.

Через три года после начала отношений Тишкевич и Томусяк обручились, а затем в 2019 году отпраздновали свадьбу.

О будущем первенце Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк объявили летом 2026 года.

По словам Екатерины Тишкевич, желание стать родителями появилось у супругов давно.

Однако беременность откладывали из-за состояния здоровья Тишкевич — в частности, из-за хронических и интенсивных головных болей.

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