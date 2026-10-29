Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк стали родителями: имя и первые фото малыша
Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк впервые стали родителями.
Радостным известием о рождении сына Тишкевич и Томусяк поделились в своих соцсетях.
Екатерина Тишкевич родила сына: как назвали
Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк обнародовали первые трогательные кадры с новорожденным малышом.
Мальчик появился на свет 28 октября, ему дали имя Даниэль.
— Ну, привет, сын. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами, — нежно подписали фотографии Тишкевич и Томусяк.
Напомним, что Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе уже более 10 лет — их роман начался в 2014 году на съемочной площадке сериала Бессмертник, где актеры играли мужа и жену.
Через три года после начала отношений Тишкевич и Томусяк обручились, а затем в 2019 году отпраздновали свадьбу.
О будущем первенце Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк объявили летом 2026 года.
По словам Екатерины Тишкевич, желание стать родителями появилось у супругов давно.
Однако беременность откладывали из-за состояния здоровья Тишкевич — в частности, из-за хронических и интенсивных головных болей.