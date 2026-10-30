Впереди была вся жизнь: удар РФ по Чернигову убил 15-летнюю гимнастку
В результате российского удара по центру Чернигова в четверг, 29 октября, погибла 15-летняя гимнастка Яна Пешкова.
Девочка была воспитанницей спортивной студии Magic Sports RG, которая и сообщила о ее гибели на своей странице в социальной сети Instagram.
Российский удар по Чернигову 29 октября
В посте коллектив студии выразил соболезнования родным и близким Яны и поделился горем по поводу потери своей воспитанницы.
– Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов… Но Россия решила иначе. 29 октября – ракетный удар по центру Чернигова жестоко оборвал ее жизнь, – говорится в сообщении.
В студии добавили, что Яна останется “в наших сердцах навсегда такой же светлой, искренней и улыбчивой”.
– Невозможно смириться с тем, что девочки больше нет. Искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, способных успокоить такую боль, – написано в посте.
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Также известно, что Яна Пешкова училась в черниговском лицее № 1. В результате российской атаки вместе с ней погибла её одноклассница Мария Мозгова.
Напомним, в четверг, 29 октября, армия РФ атаковала центр Чернигова, в результате чего вспыхнул пожар. В результате атаки погибли двое подростков и пострадали 25 человек, среди которых четверо детей.
30 октября в Чернигове объявлен Днем траура.