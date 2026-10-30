В результате российского удара по центру Чернигова в четверг, 29 октября, погибла 15-летняя гимнастка Яна Пешкова.

Девочка была воспитанницей спортивной студии Magic Sports RG, которая и сообщила о ее гибели на своей странице в социальной сети Instagram.

Российский удар по Чернигову 29 октября

В посте коллектив студии выразил соболезнования родным и близким Яны и поделился горем по поводу потери своей воспитанницы.

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– Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов… Но Россия решила иначе. 29 октября – ракетный удар по центру Чернигова жестоко оборвал ее жизнь, – говорится в сообщении.

В студии добавили, что Яна останется “в наших сердцах навсегда такой же светлой, искренней и улыбчивой”.

– Невозможно смириться с тем, что девочки больше нет. Искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, способных успокоить такую боль, – написано в посте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Художня гімнастика Чернігів (@magic_sports_rg)

Также известно, что Яна Пешкова училась в черниговском лицее № 1. В результате российской атаки вместе с ней погибла её одноклассница Мария Мозгова.

Напомним, в четверг, 29 октября, армия РФ атаковала центр Чернигова, в результате чего вспыхнул пожар. В результате атаки погибли двое подростков и пострадали 25 человек, среди которых четверо детей.

30 октября в Чернигове объявлен Днем траура.

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