Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября подписал указы о новых санкциях против России.

Под ограничения попали 10 компаний и 19 человек, причастных к созданию спутниковой системы связи Рассвет, а также 39 судов российского “теневого флота”.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

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Зеленский ввел санкции против разработчиков российского аналога Starlink

Первый пакет санкций касается российской спутниковой системы Рассвет, которую Москва планирует использовать для ведения войны против Украины.

Россия пытается создать свой аналог Starlink, который позволит обеспечивать связь между военными подразделениями, а также в режиме реального времени управлять ударными дронами, в частности шахедами, и ракетами.

По информации Офиса президента, развертывание такой системы может усилить возможности российской армии и создать дополнительные угрозы для других государств.

В санкционный список вошли 10 компаний и 19 граждан России, участвующих в разработке и запуске системы.

Среди предприятий, попавших под санкции:

Бюро 1440 — главный разработчик и координатор проекта Рассвет;

Лабс 1440 — производитель солнечных батарей для космических аппаратов;

ФАБ Рассвет — разработчик низкоорбитальных спутников связи и абонентских терминалов;

Аэрокосмические приборы — белорусское предприятие, разрабатывающее компоненты для аэрокосмических систем;

5С Групп — поставщик иностранного промышленного оборудования и разработчик промышленных компьютеров;

Аквамаш — производитель высокоточных металлических деталей;

Эл-Оптикс — поставщик оптического, телекоммуникационного и лазерного оборудования;

Элесар-Групп — поставщик иностранных электронных компонентов;

Малые космические аппараты — разработчик космической техники и оборудования спутниковой связи.

В частности, компания 5С Групп поставляла оборудование, которое использовалось в опытно-конструкторских работах в интересах Бюро 1440.

Советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что российский проект в значительной степени зависит от иностранных технологий.

— Рассвет — это попытка России создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему и использовать ее в войне против Украины и для создания угроз всему миру. Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы наносим удар по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнеров синхронизировать санкции, — заявил Власюк.

Санкции против 39 судов российского “теневого флота”

Второй пакет санкций охватывает 39 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и газового конденсата.

По данным Офиса президента, эти перевозки обеспечивают значительные поступления в российский бюджет, которые Москва использует для финансирования войны против Украины.

Суда, попавшие под санкции, доставляют российские энергоносители в порты Китая, Индии, Египта, Турции и других стран.

Они ходят под флагами 13 государств и территорий. Больше всего судов зарегистрировано под флагом России — 17. Еще по три судна ходят под флагами Барбадоса, Либерии, Маршалловых островов и Панамы.

По два судна ходят под флагами Гонконга и Джибути, а остальные — под флагами Багамских островов, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Камеруна, Палау и Сьерра-Леоне.

В качестве примера масштабов перевозок в Офисе президента привели танкер Vasily Dinkov. Только за первое полугодие 2026 года он осуществил 15 операций по транспортировке около 726 тыс. тонн российской сырой нефти.

Часть судов, попавших под новые украинские ограничения, уже находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии.

Украина передаст партнерам информацию обо всех 39 судах, чтобы добиться полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Аналогичного подхода Киев ожидает и в отношении предприятий, которые помогают России создавать спутниковую систему Рассвет.