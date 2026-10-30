Украинская делегация безопасно добралась до оккупированных Алешков Херсонской области. Там планируется эвакуация людей и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжает действовать.

Об этом сообщил народный депутат Давид Арахамия.

Эвакуация из Алешков

— Украинская делегация уже безопасно добралась до Алешков. Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжается. Подробности впоследствии, — сообщил Арахамия.

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Как рассказал глава правительства Сергей Корецкий во время часа вопросов в Верховной Раде в пятницу, в процесс эвакуации вовлечены Министерство развития общин и территорий, Офис омбудсмена, Херсонская областная военная администрация и Министерство здравоохранения.

Он подчеркнул, что эвакуация из оккупированных Алешков чрезвычайно чувствительная тема. От тишины сейчас напрямую зависит безопасность людей и то, удастся ли довести процесс до конца.

Официальные данные о количестве эвакуированных людей Корецкий пообещал сообщить по завершении.

По информации Корецкого, к 14:00 планировалось завершить предварительное медицинское освидетельствование людей, которые будут выезжать на подконтрольную Украине территорию. После этого соответствующую информацию передать в Минздрав для подготовки надлежащего приема эвакуированных.

Маршрут возвращения будет сложным: сначала люди доберутся до территории Беларуси, а оттуда пересекут государственную границу Украины.

Повторные медицинские осмотры и оказание первичной помощи организуют в Чернигове и Киевской области. Также людей обеспечат самым необходимым на первое время: одеждой, санитарными средствами и другими вещами.

После этого эвакуированных разместят в подготовленных помещениях в разных регионах Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец находится в Алешках и обнародовал видео общение с местными жителями.

— Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаюсь с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего, — сказал Лубинец.

Работа продолжается в соответствии с договоренностями, достигнутыми с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Режим прекращения огня действует с 27 октября 03:00 по Киеву (с 04:00 по московскому). Маршруты движения конвоя полностью разминированы, а сам гуманитарный конвой сформирован и подготовлен к отправке.

29 октября сообщили, что разминирование маршрутов, по которым будет двигаться гуманитарная миссия, завершено.

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