В ноябре украинские пенсионеры продолжат получать выплаты с учетом индексации, проведенной весной, и установленных доплат.

Факты ICTV рассказывают, какими будут пенсии с 1 ноября 2026 года, какие минимальные суммы установлены для разных категорий граждан, кто имеет право на возрастные надбавки и что нужно знать пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий Украины.

Будет ли перерасчет пенсий с 1 ноября

Последняя общая индексация пенсий состоялась 1 марта 2026 года. Перерасчет провели в соответствии с постановлением Кабмина № 236. Коэффициент индексации составил 1,121, то есть пенсии, подлежавшие перерасчету, увеличили на 12,1%. При этом размер повышения ограничили суммой 2 595 грн, а минимальная доплата по результатам индексации составила 100 грн.

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Законодательство предусматривает отдельные перерасчеты для определенных категорий граждан. В частности, с 1 апреля 2026 года Пенсионный фонд автоматически пересчитал выплаты пенсионерам, которые продолжали работать и приобрели необходимый страховой стаж или право на учет заработной платы.

Отдельный общий перерасчет пенсий с 1 ноября 2026 года не предусмотрен. Поэтому большинству получателей не стоит ожидать повышения выплат в этом месяце.

Минимальные пенсии с 1 ноября 2026 года

Размеры минимальных пенсионных гарантий, установленные на 2026 год, продолжают действовать в ноябре. Согласно постановлению Кабмина № 236, суммы зависят от возраста человека, страхового стажа, статуса пенсионера и оснований для назначения выплаты.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены следующие минимальные размеры пенсионного обеспечения:

4 213 грн — для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, а также для граждан в возрасте от 80 лет при наличии стажа не менее 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин;

4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет при наличии необходимого страхового стажа: 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Если стажа недостаточно, размер доплаты определяют пропорционально приобретенному страховому стажу;

3 725 грн — для пенсионеров младше 70 лет при наличии необходимого страхового стажа, а также для людей с инвалидностью I группы;

3 406 грн — для других категорий неработающих пенсионеров, на которых распространяются соответствующие гарантии.

Отдельные минимальные размеры установлены для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы. Они составляют:

I группа — 11 041,85 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 808,95 грн.

Эти суммы предусмотрены для соответствующих категорий получателей. Фактический размер пенсии зависит от оснований ее назначения.

Возрастные доплаты к пенсиям в ноябре

Пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Ее назначают в соответствии с установленными правилами, в частности с учетом общего размера пенсионной выплаты.

При условии, что пенсия не превышает 10 340,35 грн, размер возрастной доплаты составляет:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Такие надбавки не нужно оформлять каждый месяц. После возникновения права на выплату Пенсионный фонд назначает ее в соответствии с установленными требованиями.

Указанные суммы являются максимально возможными доплатами для соответствующих возрастных групп. Однако если пенсия приближается к предельному показателю 10 340,35 грн, надбавку уменьшают так, чтобы общая выплата не превышала эту сумму.

Например, если пенсионеру от 75 до 80 лет начисляют пенсию в размере 10 000 грн, он получит не 456 грн, а 340,35 грн. Именно столько необходимо, чтобы общая сумма выплаты составила 10 340,35 грн. Подробнее читайте здесь.

Пенсии с 1 ноября: изменения для переселенцев

Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок выплаты пенсий гражданам, которые выехали с временно оккупированных территорий и теперь фактически проживают на подконтрольной Украине территории.

Законодательство предусматривает обязательную физическую идентификацию для пенсионеров, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях. При этом часть граждан уже переехала на подконтрольную территорию, но в пенсионном деле по-прежнему указан адрес на ВОТ.

В такой ситуации пенсионер может перевести выплату пенсии по адресу фактического проживания в Украине.

Согласно статье 47 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсию выплачивают по месту фактического проживания, указанному в заявлении. Зарегистрированный или задекларированный адрес при этом не является определяющим.

Как перевести выплату пенсии по новому адресу

Подать заявление об изменении места выплаты пенсии можно двумя способами:

Лично — обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Онлайн — воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

После обработки заявления в пенсионное дело вносят информацию о фактическом месте проживания пенсионера на подконтрольной Украине территории.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда, такой перевод является основанием для продолжения выплаты пенсии в течение срока ее назначения независимо от прохождения физической идентификации.

Обязанность проходить физическую идентификацию предусмотрена законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и постановлением № 299.

Что будет с пенсиями с 1 ноября 2026 года

В ноябре пенсионеры будут получать выплаты с учетом мартовской индексации, установленных минимальных гарантий и положенных им доплат. Общий перерасчет для всех получателей с 1 ноября не предусмотрен.

Размер пенсии зависит от категории получателя, страхового стажа, возраста и других условий, предусмотренных законодательством.

Пенсионерам, которые продолжают работать, стоит учитывать отдельный перерасчет, проведенный в апреле, а гражданам, выехавшим с временно оккупированных территорий, — проверить адрес выплаты пенсии и при необходимости подать заявление о ее переводе по месту фактического проживания.

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