Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом о доставке и выплате пенсий через свои отделения в 2019 году.

Это стало возможным после выделения 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий, заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Таким образом, все пенсионеры, которые получали пенсии в Укрпочте, смогут это делать и в дальнейшем, сообщают в компании.

Также Укрпочта остановила закрытие своих отделений в сельской местности и готова трудоустроить бывших сотрудников, в случае их обращения.

На данный момент есть 1188 вакансий почтальонов и 667 – операторов.

К концу года Укрпочта обещает возобновить ​​работу более 50 отделений связи и открыть 11 новых.

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Напомним, 12 декабря президент Петр Порошенко инициировал внесение в госбюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки Укрпочты за доставку пенсий, и обязал прекратить увольнение почтальонов и закрытие отделений в селах.

Ранее Укрпочта заявила о введении антикризисного плана в случае, если не будет принято повышение тарифов.