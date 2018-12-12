Президент Петр Порошенко приказал Укрпочте обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнение почтальонов и закрытие отделений в селах.

Об этом глава государства заявил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором Укрпочты Игорем Смелянским.

Порошенко отметил, что инициировал внесение в госбюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки Укрпочты за доставку пенсий, сообщает пресс-служба АП.

По его словам, этих средств также хватит на поднятие зарплат почтальонам.

– Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправления. Это фактически может для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром, – подчеркнул Порошенко.

Президент также посоветовал руководителю Укрпочты пересмотреть собственную зарплату.

– Я от своих требований не отступлюсь, – подытожил глава государства.

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Напомним, Укрпочта заявила о введении антикризисного плана в случае, если не будет принято повышение тарифов.

Фото: АП