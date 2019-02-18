Международный валютный фонд готов обсуждать новые условия сотрудничества с Украиной, предусматривающие снижение цены на газ для населения.

Об этом в эфире канала Наш заявил народный депутат от Батькивщины Алексей Рябчин, комментируя Мюнхенскую встречу Юлии Тимошенко и Кристин Лагард.

– То, что эта встреча состоялась, – является очень мощным сигналом, что МВФ готов вести переговоры и о снижении цены на газ, и о других условиях траншей, – сказал он.

По словам политика, сотрудничество с МВФ является лучшим маркером для инвесторов со всего мира.

Команда Юлии Тимошенко всегда декларировала готовность продолжать сотрудничество с Фондом, однако на условиях, которые будут учитывать реальное состояние экономики и уровень доходов людей.

– То, что сейчас людей загнали в бедность и нищету, что у нас не развивается экономика, мне кажется, МВФ также понимает и не хочет, чтобы Украина была их историей неуспеха, – отметил Алексей Рябчин.

Он напомнил, что перед встречей с Кристин Лагард, во время Украинского ланча в Мюнхене, Юлия Тимошенко заявила, что начинает как кандидат в президенты переговоры с МВФ относительно новых условий кредитования.

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Лидер Батькивщины выразила уверенность, что ей удастся убедить Фонд в целесообразности снижения тарифов для населения минимум вдвое, которое новая власть планирует осуществить сразу после инаугурации.

– Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством, – заявила Юлия Тимошенко.

К слову, 16 февраля Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) провели 3-й Украинский ланч в Мюнхене.

Фото: Батькивщина.