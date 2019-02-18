Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати нові умови співробітництва з Україною, які передбачатимуть зниження ціни на газ для населення.

Про це в ефірі каналу Наш заявив народний депутат від Батьківщини Олексій Рябчин, коментуючи Мюнхенську зустріч Юлії Тимошенко та Крістін Лагард.

– Те, що ця зустріч відбулася, – є дуже потужним сигналом, що МВФ готовий вести перемовини і про зниження ціни на газ, і про інші умови траншів, – сказав він.

За словами політика, співпраця із МВФ є найкращим маркером для інвесторів з усього світу.

Команда Юлії Тимошенко завжди декларувала готовність продовжувати співробітництво із Фондом, однак на умовах, які враховуватимуть реальний стан економіки та рівень доходів людей.

– Те, що зараз людей загнали в бідність та зубожіння, що у нас не розвивається економіка, мені здається, МВФ також розуміє і не хоче, аби Україна була їхньою історією неуспіху, – наголосив Олексій Рябчин.

Він нагадав, що перед зустріччю із Крістін Лагард, під час Українського ланчу в Мюнхені, Юлія Тимошенко заявила, що розпочинає як кандидат у президенти перемовини із МВФ щодо нових умов кредитування.

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Лідер Батьківщини висловила впевненість, що їй вдасться переконати Фонд у доцільності зниження тарифів для населення щонайменше вдвічі, яке нова влада планує здійснити одразу після інавгурації.

– Покладіться на наше мистецтво переговорів з Міжнародним валютним фондом. Ми будемо разом, але будемо в правильних межах співпраці в Україні. І нинішні економічні показники, я думаю, також будуть підставою для того, щоб МВФ замислився над новою програмою для України з новим президентом і новим урядом, – заявила Юлія Тимошенко.

До слова, 16 лютого Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели 3-й Український ланч у Мюнхені.

Фото: Батьківщина.