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Гибель Небесной Сотни: следствие завершено, Луценко назвал фамилии причастных

В ГПУ завершили следствие в отношении тех, кто отдавал приказы о расстрелах активистов во время Революции Достоинства.

Гибель Небесной Сотни: следствие завершено, Луценко назвал фамилии причастных

Фамилии тех, кто приказывал убивать активистов во время революции Достоинства обнародовал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 – бежали в РФ, остальные – под стражей. – Ред.). ГПУ этого года фактически завершило следствие о тех, кто отдал преступные приказы.

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Эксперты приняли свои выводы на основании 988 томов материалов следствия.

– Гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находятся в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка , Конопляника, Миколенко, экс-министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы, – отметил Луценко.

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Гибель Небесной Сотни: следствие завершено, Луценко назвал фамилии причастных / 3 фотографии

К слову, Факты ICTV предлагают вспомнить хотя бы часть тех, кто ценой собственной жизни боролся за наше общее будущее.

Фото: УНИАНЮрий Луценко.

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