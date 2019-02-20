У ГПУ завершили слідство щодо тих, хто віддавав накази про розстріли активістів під час Революції Гідності.

Прізвища тих, хто наказував вбивати активістів під час Революції Гідності оприлюднив генпрокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що слідство встановило не тільки 66 осіб виконавців, які підозрюються у вбивствах (з них 46 – втекли до РФ, решта – під вартою. – Ред.). ГПУ цього року фактично завершило слідство про тих, хто віддав злочинні накази.

Читайте: Герої Небесної Сотні: події, що змінили історію

Експерти ухвалили свої висновки на підставі 988 томів матеріалів слідства.

– Загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані перебувають у прямому причинному зв’язку з рішеннями й діями екс-президента Януковича, екс-голови СБУ Якименка та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, екс-міністра оборони Лебедєва, екс-начальника Генштабу Замани, – зазначив Луценко.

Чи брали Ви активну участь у Революції Гідності? Ні 73%, 703 votes 703 votes 73% 73%

Так 27%, 257 votes 257 votes 27% 27% Всього голосів: 960 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.













Загибель Небесної Сотні: слідство завершене, Луценко назвав прізвища причетних / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV пропонують згадати хоча б частину тих, хто ціною власного життя боровся за наше спільне майбутнє.

Фото: УНІАН, Юрій Луценко.