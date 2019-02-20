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Загибель Небесної Сотні: слідство завершене, Луценко назвав прізвища причетних

У ГПУ завершили слідство щодо тих, хто віддавав накази про розстріли активістів під час Революції Гідності.

Загибель Небесної Сотні: слідство завершене, Луценко назвав прізвища причетних

Прізвища тих, хто наказував вбивати активістів під час Революції Гідності оприлюднив генпрокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що слідство встановило не тільки 66 осіб виконавців, які підозрюються у вбивствах (з них 46 – втекли до РФ, решта – під вартою. – Ред.). ГПУ цього року фактично завершило слідство про тих, хто віддав злочинні накази.

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Експерти ухвалили свої висновки на підставі 988 томів матеріалів слідства.

– Загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані перебувають у прямому причинному зв’язку з рішеннями й діями екс-президента Януковича, екс-голови СБУ Якименка та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, екс-міністра оборони Лебедєва, екс-начальника Генштабу Замани, – зазначив Луценко.

Чи брали Ви активну участь у Революції Гідності?

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Загибель Небесної Сотні: слідство завершене, Луценко назвав прізвища причетних / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV пропонують згадати хоча б частину тих, хто ціною власного життя боровся за наше спільне майбутнє.

Фото: УНІАНЮрій Луценко.

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