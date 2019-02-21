В 2018 году Беларусь продала Украине уголь на сумму $50,36 млн.
За 2018 год Беларусь поставила в Украину уголь на сумму $50,36 млн, хотя его в стране не добывают. Этот показатель в 798 раз больше, чем в прошлом году, сообщает Белстат.
Поскольку угля в Беларуси мало, она могла получить его только через покупку в других странах.
Журналисты Радыё Свабода считают, что Беларусь могла получить значительные запасы угля из оккупированного Донбасса.
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Большое количество каменного угля также продали в страны СНГ и Литву. Больше всего антрацита Беларусь продала в страны ЕС.
Стоит обратить внимание на то, что в данных Госстата Украины нет информации касательно импорта угля из Беларуси.
К слову, боевики на оккупированной части Донбасса разработали схему, с помощью которой продают уголь.