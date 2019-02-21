PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Беларусь продала Украине в 800 раз больше угля ИЗ ОРДЛО - СМИ/

Беларусь продала Украине в 800 раз больше угля ИЗ ОРДЛО – СМИ

В 2018 году Беларусь продала Украине уголь на сумму $50,36 млн.

Вугілля

За 2018 год Беларусь поставила в Украину уголь на сумму $50,36 млн, хотя его в стране не добывают. Этот показатель в 798 раз больше, чем в прошлом году, сообщает Белстат.

Поскольку угля в Беларуси мало, она могла получить его только через покупку в других странах.

Журналисты Радыё Свабода считают, что Беларусь могла получить значительные запасы угля из оккупированного Донбасса.

Читайте: ГУЛАГи на Донбассе: боевики заставляют заключенных добывать уголь

Большое количество каменного угля также продали в страны СНГ и Литву. Больше всего антрацита Беларусь продала в страны ЕС.

Стоит обратить внимание на то, что в данных Госстата Украины нет информации касательно импорта угля из Беларуси.

К слову, боевики на оккупированной части Донбасса разработали схему, с помощью которой продают уголь.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сколько выходных будет у украинцев в марте
Россия пытается вернуть Украину в зону своего влияния – СБУ
Трамп одобрил увеличение помощи Украине до почти $700 млн
США могут увеличить помощь Украине на $75 млн
“Представительство ДНР” в Вероне: Украина обратилась к Италии
Резня в школе Беларуси: 15-летний подросток убил учительницу и школьника
Самые популярные страны в Instagram 2019 – на каком месте Украина
Украина стала лидером смертности в Европе из-за неправильного питания
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка