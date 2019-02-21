У 2018 році Білорусь продала Україні вугілля на суму $50,36 млн.

За 2018 рік Білорусь поставила в Україну вугілля на суму $50,36 млн, хоча його в країні не добувають. Цей показник у 798 разів більше, ніж минулого року, повідомляє Белстат.

Оскільки вугілля у Білорусі мало, вона могла отримати його тільки через покупку в інших країнах.

Журналісти Радыё Свабода вважають, що Білорусь могла отримати значні запаси вугілля з окупованого Донбасу.

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Велику кількість кам’яного вугілля також продали в країни СНД та Литву. Найбільшу кількість антрациту Білорусь продала в країни ЄС.

Варто звернути увагу на те, що в даних Держстату України немає інформації щодо імпорту вугілля з Білорусі.

До слова, бойовики на окупованій частині Донбасу розробили схему, за допомогою якої продають вугілля.