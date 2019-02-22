Бронеавтомобили Варта должны усилить возможности военных при выполнении боевых задач в зоне проведения ООС.
15 современных бронеавтомобилей Варта производства Украины передали для нужд отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты в Хмельницкой области.
Как сообщает Минобороны, бронеавтомобили усилят возможности морских пехотинцев во время выполнением ими боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил.
Морские пехотинцы получили 15 новых броневиков Варта / 6 фотографий
При получении броневиков Варта военные отметили, что уже имели возможность эксплуатировать эту технику раньше.
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Напомним, Факты ICTV писали о 5 премьерах Украины на всемирной выставке вооружений IDEX-2019.
Фото: Минобороны
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