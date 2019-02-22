Бронеавтомобілі Варта мають посилити можливості військових під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС.
15 сучасних бронеавтомобілів Варта виробництва України передали для потреб окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти на Хмельниччині.
Як повідомляє Міноборони, бронеавтомобілі підсилять можливості морських піхотинців під час виконаннями ними бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Морські піхотинці отримали 15 нових броньовиків Варта / 6 фотографий
Під час отримання броньовиків Варта військові зазначили, що вже мали змогу експлуатувати цю техніку раніше.
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Нагадаємо, Факти ICTV писали про 5 прем’єр України на всесвітній виставці озброєнь IDEX-2019.
Фото: Міноборони
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