Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение 2019 стал частью гибридной войны России против Украины.

В участниках национального отбора на Евровидение 2019, которые гастролируют в стране-агрессоре усматривается угроза информационной безопасности Украины, отметил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter.

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– Национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины, – заявил Вячеслав Кириленко.

Напомним, уже сегодня финалисты отбора на Евровидение 2019 поборются за возможность представлять Украину на песенном конкурсе.

Фото: maruvofficial