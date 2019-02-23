Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що нацвідбір на Євробачення 2019 став частиною гібридної війни Росії проти України.

В учасниках нацвідбору на Євробачення 2019, які гастролюють у країні-агресорі вбачається загроза інформаційній безпеці Україні, зазначив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

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– Національний відбір на Євробачення-2019, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України, – заявив В’ячеслав Кириленко.

Нагадаємо, вже сьогодні фіналісти відбору на Євробачення 2019 поборються за можливість представляти Україну на пісенному конкурсі.

Фото: maruvofficial