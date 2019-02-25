В литовском государственном предприятии, где снимают машины с регистрации – побили несколько исторических рекордов.

Здесь с ноября отменили отпуска и работали сверхурочно, чтобы очередей не было.

На авторынке в Вильнюсе – украинцев теперь надо поискать, а раньше сюда они приезжали целыми автобусами.

После окончания льготного периода перекупщики ожидают резкого снижения цен на литовские автомобили, поэтому откладывают их приобретения на потом.

Литовцы ищут способ, как поощрять украинцев покупать авто, даже когда закончится льготный период. Таких клиентов здесь не хотят терять.



По подсчетам директора ассоциации автомобилистов, растаможить украинцам удалось только половину машин, ведь львиная доля фирм, на которые их регистрировали сейчас уже банкроты.

Фирмы, которые же остались на плаву, теперь нашли другой способ заработать на украинцах. Они начали брать деньги за снятие авто с регистрации.

В Польше вблизи границы с Украиной на паркинге торгового центра – стоят заброшенные авто. Некоторые уже с выбитым стеклом. На некоторых объявления – автомобили отдают за бесценок.

На стоянках с польской стороны вблизи границы сейчас не протолкнуться, чтобы авто не создавали заторов на дороге – очередь на растаможку сделали электронной. В ней тысячи автомобилей.

Автомат выдает талон с датой и временем заезда, если взять сейчас, уехать удастся только через двое суток.

Село Вубля в Словакии похоже на огромную парковку, здесь все заставлено автомобилями на евробляхах. Машины украинцев занимают все свободные места, у кого есть деньги платить оставляют на частных дворах – цена от 20 до 50 евро за место. Оставляют авто и просто на обочине. Забрали, рассказывают местные, только треть автомобилей, стоявших в селе.

В Ужгороде еще полгода назад каждое третье авто было на еврономерах, поэтому здесь заранее понимали, что желающих растаможить будет много. Очереди везде – в сервисном центре МВД после двенадцатого часа уже даже не записывают в очередь.

Получить же сертификат соответствия можно будет не раньше марта. А вот брокеры в течение последней недели даже не принимали документы.

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Соучредитель общественной организации Доступное авто уверяет, к нему ежедневно обращались сотни граждан, у кого то документы застряли, или госорганы не успели растаможить автомобиль.

Но продолжать льготный период не будут, заявили в Кабмине. Там напоминают, до мая еще будет действовать общее растаможивание с уплатой 100% акциза, а вот с 24 февраля на владельцев авто на еврономерах ждать штрафы от 8,5 до 170 тысяч гривен.

К слову, что происходит на таможне, сколько авто растаможили, как на этом заработали брокеры, куда пошли деньги, когда и главное как начнут штрафовать евробляхеров – все в материале Фактов ICTV.