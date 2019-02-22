Льготный период растаможки евроблях заканчивается. Что происходит на таможне, сколько авто растаможили, как на этом заработали брокеры, куда пошли деньги, когда и главное как начнут штрафовать евробляхеров – все в материале Фактов ICTV.

22-го февраля заканчивается льготный период растаможки автомобилей на европейских номерах. Те, кто не успел растаможить транспорт со скидкой в ​​50%, должны сделать это за полную сумму, а иначе – жестокие штрафы.

С 25 ноября вступил в силу закон, который регламентирует новый порядок растаможивания. Было временно отменено экологическую сертификацию, поэтому позволили растамаживать даже авто, которые не соответствуют евростандарту.

Первые 90 дней это можно было сделать со скидкой в ​​50%. С 23 февраля автомобилисты будут платить полную сумму. Тех, кто не перерегистрирует свой автомобиль, начнут штрафовать уже с 23 мая. В отдельных случаях будут даже конфисковывать авто.

Ажиотаж на таможнях?

В последний день летного периода таможни будут работать круглосуточно, передают в ДФС. Хотя уверяют, что ажиотажа нет, а очереди – незначительные. Журналист Фактов ICTV Екатерина Курбанова с границы тоже передает, что ажиотаж исчез, а очереди закончились.

Зато огромные очереди образовались в центрах сертификации, на постановке на учет, в МРЭО, говорят брокеры. Сегодня многие люди не успеют сдать документы.

– Поток очень сильно вырос в последние дни. Люди собирали деньги на таможенные платежи, думали что-то изменится или просто неорганизованные, – рассказывает Фактам ICTV эксперт по растаможиванию авто Алексей.

Снова митинг

Представители АвтоЕвроСилы готовят масштабные акции протеста, на которых раскроют схемы контрабанды.

По словам лидера движения Олега Ярошевича, акции будут проходить на таможнях и в Киеве. Дату и время он не уточняет – для того, чтобы не было противодействия:

– Таможенники останутся довольны, гарантирую. Сутки пребывания на таможне стоят им от 500 до 1 млн долларов, – заявил он в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

В Украине продолжается избирательной период, а потому такую ​​протестную волну кандидаты в президенты вполне могут использовать для повышения рейтингов, считает политолог Андрей Золотарев:

– В первую очередь ее могут направить против власти. Негативный резонанс ударит по действующему президенту. Если это придется на март – 100% кто-то будет пытаться пойти с ними на диалог.

Другой сценарий, по словам политолога, когда власть самостоятельно решит проблему евроблях:

– Больше возможности использовать их у власти – она ​​эту проблему создала и под аплодисменты публики решит.

Поэтому политической составляющей не избежать. Или власть решит вопрос евроблях, или оппозиция воспользуется возможностью, чтобы снизить рейтинг президента. Политолог объясняет, почему раньше кандидаты пытались не трогать эту проблему:

– Евробляхеры – контроверсийная тема. Общество расколото в отношении к ним. Это было преградой для политтехнологов для того, чтобы интегрировать их в политической стратегии действующих игроков.

Куда уходят деньги?

По состоянию на 20-е февраля было растаможено 204,7 тыс. авто. Поэтому в государственный бюджет поступило 12,8 млрд гривен.

Деньги от растаможивания передадут в Пенсионный фонд. Так, 11-го февраля Петр Порошенко уже отчитался о передаче первых 5 млрд:

– Это дает нам возможность решить вопрос индексации тех пенсии, которые не были проиндексированы в 2015-2016 годах, – заявил президент.

В первую очередь будут решены вопросы тех, кто получает минимальную пенсию, добавил он.

Уже с 1 марта ожидается переиндексация пенсий. Их повысят в среднем на 20%. А деньги от евроблях позволят избежать дефицита бюджета. Напомним, в пенсионный фонд в госбюджете заложено почти 400 млрд гривен.

К слову, Факты ICTV делали эксклюзивное интервью с министром социальной политики Андреем Ревой.

Растаможка – выгодный бизнес

Большее количество авто было ввезено нелегально или с нарушением правил пересечения границы. Ввозили автомобили иностранцы, а право пользования получали украинцы. К тому же авто числятся на фирмах Литвы, Латвии, Польши.

Для того, чтобы пройти процесс растаможки, надо собрать уйму необходимых документов – техпаспорт, доверенность, справка о том, что авто снято с учета и др. Иногда у владельцев их даже нет.

Обычно таким занимаются брокеры. И если в начале услуги брокера стоили от 150 долларов, то сейчас цены доходят до 400-500 долларов, ведь льготный период истекает.

– Люди обращаются в фирмы, которые привезли или продали им бляхи. Они же и готовили им документы (делали снятия с учета и купчие). Остальные готовили документы сами и обращались к таможенным брокерам, что несколько удешевляет процедуру. Также люди обращались в фирмы посредники, которые готовили документы, занимались таможней, сертификацией, – рассказывает нам эксперт.

Дмитрий, который недавно растаможил свой Opel 2000 года, говорит:

– Растаможка обошлась в 3 тыс. долларов, хотя авто покупал за 3,5 тыс. Отдал 400 долларов брокеру (и это еще не много), он занимался переоформлением – очереди на таможне огромные, стоять бы точно пришлось несколько дней. А так таможню прошли за день, а вот на учет ставили почти неделю. Проблема в том, что документы отправляли в Киев и долго ждали ответа.

Будут ли продолжать льготный период?

Еще недавно ходили разговоры о возможном продлении льготного периода. В Верховной Раде даже лежит соответствующий законопроект. Однако в Министерстве финансов заверили, что продолжения периода не будет:

– Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе, – утверждает заместитель министра Сергей Верланов.

От одной проблемы к другой

Проблема евробляхеров появилась несколько лет назад. 2018 год стало понятно – они заполонили почти всю Украину. Тогда жаловались на увеличение количества ДТП с участием евроблях. Действительно, были случаи, когда авто попадало в ДТП, а водитель просто исчезал. Отследить такого правонарушителя сложно.

Возмущение общества росло, а депутаты просто не могли не отреагировать. Здесь еще и евробляхеры неоднократно устраивали митинги с требованием сделать доступным растаможку.

Точное количество авто на еврономерах неизвестно. В 2018 году, например, было ввезено около 600 тыс. автомобилей. Такие данные предоставляют в ДФС. Если да, то за льготный период растаможили лишь 30% авто.

– Основная масса растаможенных авто – старые, – говорит эксперт, – 1997-2001 годов европейского производства.

Даже по новым правилам растаможки и со скидкой – это прихоть не из дешевых. Особенно учитывая, что значительное количество авто стоила 1,5-2 тыс. долларов. Примерно столько же, а иногда даже больше, водители должны выложить за перерегистрацию. У тех, кто покупал автомобиль на последние деньги, просто нет такой суммы.

После окончания льготного периода их тем более будет не выгодно перерегистрировать авто.

Именно поэтому возникает новая проблема – утилизация. Машины просто вывозят за границу и бросают там. Очевидно, что скоро соседние страны введут санкции из-за масштабных свалок авто.

Или же бляхи сдают на запчасти, или просто держат в гараже, потому что выбрасывать жалко, а растамаживать не за что.

Когда и как начнут штрафовать?

180-дневный период растаможки стекает 23 мая. После этого нарушителей начнут штрафовать. Тот, кто решит рискнуть, в любой момент может потерять авто или получить штраф в 170 тыс. гривен.

Закон предусматривает следующие санкции за просрочку сроков транзита автомобиля:

До одного дня – предупреждение или штраф 170 грн.

До 10 дней – 3400 грн.

От 10 до 20 дней – 8500 грн.

От 20 до 30 дней – 85 000 грн.

Более 30 дней – 170 000 грн. или конфискация авто по решению суда.

Штраф прийдется заплатить в любом случае:

– Когда будет решение о взыскании штрафа, его передадут в исполнительную службу. Исполнительная служба открывает производство. В пределах него будут взимать средства. Это будут средства от доходов, которые имеет лицо – будут арестовываться счета, будут взымать деньги с заработной платы, – объясняет адвокат Ростислав Кравец.

Если у лица есть имущество, его тоже могут забрать, добавляет эксперт.

Кроме того, если раньше Национальная полиция имела право останавливать авто на иностранной регистрации только в случае нарушения ПДД, то теперь они это могут делать произвольно. Более того, им предоставлено право проверять соответствие водителя и человека, который ввез автомобиль в страну. Если будут выявлены нарушения – за это тоже предусмотрен штраф.

Таким путем государство решило бороться с незаконно ввезенными автомобилями. Насколько это эффективно, можно говорить уже сейчас. Было растаможено более 200 тыс. авто. К тому же еще значительное количество осталась за границей. То, что на дорогах стало меньше нелегалов – факт.

Фото: Dreamstime

Лилия Ященко