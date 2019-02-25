В литовському державному підприємстві, де знімають автівки з реєстрації – побили кілька історичних рекордів.

Тут з листопада скасували відпустки та працювали понаднормово, аби черг не було.

На авторинку у Вільнюсі – українців тепер треба пошукати, а раніше сюди вони приїжджали цілими автобусами.

Після закінчення пільгового періоду перекупники очікують різкого зниження цін на литовські автомобілі, тож відкладають їх придбання на потім.

Литовці шукають спосіб, як заохочувати українців купувати авто, навіть коли закінчиться пільговий період. Таких клієнтів тут не хочуть втрачати.



За підрахунками директора асоціації автомобілістів, розмитнити українцям вдалося лише половину машин, адже левова частка фірм, на які їх реєстрували нині вже банкроти.

Фірми, які ж залишилися на плаву, тепер знайшли інший спосіб заробити на українцях. Вони почали брати гроші за зняття авто з реєстрації.

У Польщі поблизу кордону з Україною на паркінгу торгівельного центру – стоять покинуті авто. Деякі вже із вибитим склом. В деяких оголошеннях – автомобілі віддають за безцінь.

На стоянках з польського боку поблизу кордону нині не проштовхнутися, аби авто не створювали заторів на дорозі – чергу на розмитнення зробили електронною. В ній тисячі автівок.

Автомат видає талон з датою та часом заїзду, якщо взяти зараз, виїхати вдасться лише за дві доби.

Село Вубля у Словаччині схоже на величезну парковку, тут все заставлене автівками на євробляхах. Машини українців займають усі вільні місця, у кого є гроші платити залишають на приватних подвір’ях – ціна від 20 до 50 євро за місце. Лишають авто і просто на узбіччі. Забрали, розповідають місцеві, тільки третину автівок, що стояли у селі.

В Ужгороді ще півроку тому кожне третє авто було на єврономерах, тож тут завчасно розуміли, що бажаючих розмитнити буде багато. Черги скрізь – в сервісному центрі МВС після 12-ої години вже навіть не записують у чергу.

Отримати ж сертифікат відповідності можна буде не раніше березня. А ось брокери протягом останнього тижня навіть не приймали документів.

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Співзасновник громадської організації Доступне авто запевняє, до нього щодня зверталися сотні громадян, у кого чи то документи застрягли, чи держоргани не встигли розмитнити автівку.

Але продовжувати пільговий період не будуть, заявили в Кабміні. Там нагадують, до травня ще діятиме загальне розмитнення зі сплатою 100% акцизу, а ось з 24 лютого на власників авто на єврономерах чекатимуть штрафи від 8,5 до 170 тисяч гривень.

До слова, що відбувається на митниці, скільки авто розмитнили, як на цьому заробили брокери, куди пішли гроші, коли і головне як почнуть штрафувати євробляхерів – все у матеріалі Фактів ICTV.