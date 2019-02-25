Трудовые коллективы украинских шахт поддержали кандидата на пост президента Украины от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Об этом угольщики заявили на форуме, который прошел в Киеве 25 февраля 2019, и собрал представителей шахт и других предприятий отрасли, профсоюзов и экспертов.

Вилкул представил свои предложения по поддержке угольной отрасли, которые были поддержаны участниками встречи. По итогам форума представители угольной промышленности подписали меморандум о сотрудничестве с кандидатом в президенты Вилкулом.

– Имея одни из крупнейших в мире запасы угля и руды, такую мощную промышленность, мы давно должны были стать индустриальными Эмиратами по уровню жизни, – сказал Александр Вилкул.

– Мы поднимем угольную отрасль и обеспечим наших шахтеров работой с достойной заработной платой. Эта власть не находит миллиарда гривен на погашение долгов по зарплате украинским шахтерам. Но она нашла 60 миллиардов гривен на закупку угля за границей, на зарплату иностранным шахтерам. Патриотизм – это обеспечивать работой украинцев, а не петь гимн, когда приходит баржа с американским углем.









Шахтеры Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула / 2 фотографии

План Александра Вилкула по поддержке отрасли состоит из пяти пунктов:

Полная выплата задолженности по зарплатам шахтерам государственных шахт.

Восстановление мира и снятие блокады Донбасса, где находится значительная часть угольных предприятий страны, восстановление кооперационных цепочек “угольная отрасль – горно-металлургический комплекс” и инфраструктуры восточных регионов.

Разработка государственной программы поддержки угольной отрасли, которая обеспечит реальную энергетическую независимость страны, повышение объемов добычи, высокую оплату шахтерского труда, развитие шахтерских регионов и государственно-частного партнерства в отрасли.

Решение проблем с железнодорожными перевозками и введение стимулирующего ценообразования на эти перевозки.

И, наконец, поддержка смежных отраслей – горно-шахтного машиностроения для модернизации шахт, поддержка профильной науки и образования, в том числе профессионально-технического.

– Сегодняшний круглый стол вскрыл и показал те проблемы, которые сегодня есть в отрасли. Но в тоже время есть и показал каким образом можно решать эти проблемы. Я думаю, что та программа, которая была сегодня представлена Александром Брьевичем, она понятна, она ясна, и я думаю, что она выполнима, – отметил Сергей Воронин, генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь.

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– Вилкул – производственник. Он пользуется заслуженным уважением шахтеров, потому что у него есть успешный опыт по восстановлению закрытых шахт. Он уже сделал это в Кривом Роге с шахтой Орджоникидзе. У него есть четкий план, он умеет достигать поставленных результатов и находится в постоянном диалоге с представителями угольной отрасли.

Вилкул сможет поднять угольную отрасль и обеспечить шахтеров достойной работой с ростом заработных плат, – подчеркнул Артур Мартовицкий, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге.