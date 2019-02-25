Трудові колективи українських шахт підтримали кандидата на пост президента України від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Про це вугільники заявили на форумі, який пройшов в Києві 25 лютого 2019, і зібрав представників шахт та інших підприємств галузі, профспілок і експертів.

Вілкул представив свої пропозиції щодо підтримки вугільної галузі, які були підтримані учасниками зустрічі. За підсумками форуму представники вугільної промисловості підписали меморандум про співпрацю з кандидатом в президенти Вілкулом.

– Маючи одні з найбільших в світі запаси вугілля і руди, таку потужну промисловість, ми давно повинні були стати індустріальними Еміратами за рівнем життя, – сказав Олександр Вілкул.

– Ми піднімемо вугільну галузь і забезпечимо наших шахтарів роботою з гідною заробітною платою. Ця влада не знаходить мільярда гривень на погашення боргів із зарплати українським шахтарям. Але вона знайшла 60 мільярдів гривень на закупівлю вугілля за кордоном, на зарплату іноземним шахтарям. Патріотизм – це забезпечувати роботою українців, а не співати гімн, коли приходить баржа з ​​американським вугіллям.









Шахтарі України підтримали кандидата в президенти Олександра Вілкула / 2 фотографии

План Олександра Вілкула з підтримки галузі складається з п’яти пунктів:

Повна виплата заборгованості по зарплатах шахтарям державних шахт.

Відновлення миру і зняття блокади Донбасу, де знаходиться значна частина вугільних підприємств країни, відновлення коопераційних ланцюжків “вугільна галузь – гірничо-металургійний комплекс” та інфраструктури східних регіонів.

Розробка державної програми підтримки вугільної галузі, яка забезпечить реальну енергетичну незалежність країни, підвищення обсягів видобутку, високу оплату шахтарської праці, розвиток шахтарських регіонів і державно-приватного партнерства в галузі.

Рішення проблем із залізничними перевезеннями і введення стимулюючого ціноутворення на ці перевезення.

І, нарешті, підтримка суміжних галузей – гірничо-шахтного машинобудування для модернізації шахт, підтримка профільної науки і освіти, в тому числі професійно-технічної.

– Сьогоднішній круглий стіл розкрив і показав ті проблеми, які сьогодні є в галузі. Але в той же час є і показав яким чином можна вирішувати ці проблеми. Я думаю, що та програма, яка була сьогодні представлена ​​Олександром Брєвічем, вона зрозуміла, і я думаю, що вона здійсненна, – зазначив Сергій Воронін, генеральний директор ДТЕК Павлоградвугілля.

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– Вілкул – виробник. Він користується заслуженою повагою шахтарів, тому що у нього є успішний досвід по відновленню закритих шахт. Він уже зробив це в Кривому Розі з шахтою Орджонікідзе. У нього є чіткий план, він вміє досягати поставлених результатів і знаходиться в постійному діалозі з представниками вугільної галузі.

Вілкул зможе підняти вугільну галузь і забезпечити шахтарів гідною роботою з ростом заробітних плат, – підкреслив Артур Мартовицький, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, Вілкул випередив Бойка в президентському рейтингу.