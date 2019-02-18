Рейтинг кандидата на пост президента України від Опозиційного блоку Олександра Вілкула демонструє впевнену тенденцію до зростання. Лідер опозиції впевнено випереджає Юрія Бойка, у якого рейтинг стабільно знижується.

Про це заявив керівник Фонду Українська політика Костянтин Бондаренко, презентуючи результати опитування громадської думки, проведеного за замовленням Фонду Українська політика дослідницькою групою Інституту маркетингу та консалтингу.

Якби вибори президента відбулися в найближчу неділю, за Олександра Вілкула проголосували б 7,4% виборців, які визначилися з вибором, а за Юрія Бойка – 7,2%.

Нагадаємо, що жодна партія не захотіла висувати Юрія Бойка своїм кандидатом на президентських виборах і він змушений був піти самовисуванцем. А в листопаді 2018 Бойко був виключений з фракції Опозиційного Блоку за співпрацю з владою і зраду інтересів виборців.

– Бойко був єдиним українським політиком, кому партія допомогла наростити рейтинг. У 2014 році особистий рейтинг Бойко був на рівні 0,19%, а у Опозиційного блоку – 9,4%, тому він фактично прийняв рейтинг партії. Тепер, коли він перейшов в іншу нішу, він почав втрачати рейтинг.

– Вілкул навпаки стабільно нарощує свою популярність, оскільки до людей приходять усвідомлення того, що саме він є лідером Опозиційного блоку. Причому саме Бойко, Рабинович і Медведчук зробили все для того, щоб це усвідомлення прийшло, – підкреслив Костянтин Бондаренко.

Політолог зазначив, що, незважаючи на зовнішню схожість, у партій Вілкула і Бойко – різні політичні ніші.

– Фактично партія За життя, а тепер і Опозиційна платформа – За життя намагається опанувати тією нішею, яку раніше займали комуністи – це крайня протестна популістська ніша з невеликим електоральним потенціалом.

– Опозиційний блок представляє більш широкий спектр, відстоюючи інтереси не тільки Півдня і Сходу, але всіх розсудливих людей по всій країні, які хочуть миру і розвитку України. І, відповідно, сьогодні Бойко втрачає свої позиції, – підкреслив Кость Бондаренко.

Лідером симпатій, згідно результатом дослідження, залишається Володимир Зеленський з результатом 13,1% (18,2% від тих, хто визначився). На другому місці – діючий президент Петро Порошенко (11,2%, відповідно – 15,6% від тих, хто визначився). На третьому місці – Юлія Тимошенко (10,9/15,2%). Четверту позицію займає Олег Ляшко з 12,1% від респондентів, які визначилися.

Не визначилися зі своїм вибором або вагаються з відповіддю на поставлене запитання 28,1% респондентів. Цей показник помітно знизився щодо дослідження, проведеного в січні. Тоді він становив 34,5%.

Згідно з отриманими даними, на майбутніх президентських виборах явка на виборчі дільниці складе 56,5%. 19,7% планують взяти участь в голосуванні. У той же час 13,2% респондентів заявили, що не збираються брати участі у виборах. Цей показник також продемонстрував тенденцію до зниження. У січні 2019 року відмовлялися брати участь у виборах 21,9% респондентів.

Дослідження проведено в 23 обласних центрах (крім Донецька і Луганська) та г. Киев, і п’яти великих містах (Маріуполь, Кам’янське, Кременчук, Бровари, Кривий Ріг), 23 малих містах, 27 населених пунктах змішаного типу, 62 селах. В ході цього дослідження було опитано 4851 респондент (похибка +/- 1,5%). Дослідження проводилося з 28 січня по 10 лютого 2019 року.