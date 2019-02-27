Национальный банк Украины планирует внедрить меры по сужению сферы использования наличных денег.
Об ограничении использования наличных сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк разработал и предложил для обсуждения соответствующий проект постановления Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.
Украинцы не смогут оплачивать наличными покупки дороже 15 тыс. грн.
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Однако, предельную сумму наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования обещают не менять – до 50 тыс. грн.
В НБУ отмечают, что это позволит развивать безналичный сегмент, уменьшит теневую экономику и обеспечит стабильные поступления наличных в банковскую систему.
Ранее Факты ICTV писали, что Национальный банк Украины разрешил за счет кредитных средств покупать иностранную валюту.
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