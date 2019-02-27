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Факты / Украина / Бизнес и финансы

До 15 тыс. грн: Нацбанк планирует ограничить использование наличных

Национальный банк Украины планирует внедрить меры по сужению сферы использования наличных денег.

До 15 тыс. грн: Нацбанк планирует ограничить использование наличных

Об ограничении использования наличных сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк разработал и предложил для обсуждения соответствующий проект постановления  Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

Украинцы не смогут оплачивать  наличными покупки дороже 15 тыс. грн.

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Однако, предельную сумму наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования обещают не менять  – до 50 тыс. грн.

В НБУ отмечают, что это позволит развивать безналичный сегмент, уменьшит теневую экономику и обеспечит стабильные поступления наличных в банковскую систему.

Ранее Факты ICTV писали, что Национальный банк Украины разрешил за счет кредитных средств покупать иностранную валюту.

Фото: Dreamstime.com

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