Национальный банк Украины планирует внедрить меры по сужению сферы использования наличных денег.

Об ограничении использования наличных сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк разработал и предложил для обсуждения соответствующий проект постановления Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

Украинцы не смогут оплачивать наличными покупки дороже 15 тыс. грн.

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Однако, предельную сумму наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования обещают не менять – до 50 тыс. грн.

В НБУ отмечают, что это позволит развивать безналичный сегмент, уменьшит теневую экономику и обеспечит стабильные поступления наличных в банковскую систему.

Ранее Факты ICTV писали, что Национальный банк Украины разрешил за счет кредитных средств покупать иностранную валюту.

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