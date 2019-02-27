Національний банк України планує впровадити заходи по звуженню сфери використання готівки.

Про обмеження використання готівки повідомляє прес-служба НБУ.

Нацбанк розробив і запропонував для обговорення відповідний проект постанови Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Українці не зможуть оплачувати готівкою покупки дорожче 15 тис. грн.

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Однак, граничну суму готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання обіцяють не змінювати – до 50 тис. грн.

У НБУ зазначають, що це дозволить розвивати безготівковий сегмент, зменшить тіньову економіку і забезпечить стабільні надходження готівки в банківську систему.

Раніше Факти ICTV писали, що Національний банк України дозволив за рахунок кредитних коштів купувати іноземну валюту.

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