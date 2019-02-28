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Факты / Украина

Из-за решения КСУ придется закрыть десятки дел против чиновников – Холодницкий

Решение Конституционного суда касательно статьи УК Украины о незаконном обогащении приведет к тому, что придется закрыть около 70 дел против чиновников.

Суд

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что из-за решения Конституционного суда по статье 368-2 УК Украины о незаконном обогащении будет закрыто около 70 дел против чиновников, передает Укринформ.

На стадии следствия уголовное дело должен закрыть следователь или прокурор. Если же соответствующее дело в суде, то решение о закрытии должен принять судья.

Холодницкий добавил, что решение Конституционного суда является ударом по реформам в Украине.

– Учитывая, что депутаты отменяют то, что сами приняли, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали, – сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По его словам, САП продолжит работать и открывать дела по таким статьям, как взятки, присвоение и недекларирование.

Напомним, Конституционный суд обнародовал решение по статье 368-2 Уголовного кодекса, в котором признал ее неконституционной.

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