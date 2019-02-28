Рішення Конституційного суду щодо статті КК України про незаконне збагачення призведе до того, що доведеться закрити близько 70 справ проти чиновників.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що через рішення Конституційного суду щодо статті 368-2 КК України про незаконне збагачення буде закрито близько 70 справ проти чиновників, передає Укрінформ.

На стадії слідства кримінальну справу має закрити слідчий чи прокурор. Якщо ж відповідна справа в суді, то рішення щодо закриття має ухвалити суддя.

Холодницький додав, що рішення Конституційного суду є ударом по реформах в Україні.

– Враховуючи, що депутати скасовують те, що самі ухвалили, щоб уникнути відповідальності за незаконне збагачення, то всі ці три роки антикорупційні органи все правильно робили, – сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За його словами, САП продовжить працювати і відкриватиме справи за такими статтями, як хабарі, привласнення та недекларування.

Нагадаємо, Конституційний суд оприлюднив рішення щодо статті 368-2 Кримінального кодексу, в якому визнав її неконституційною.