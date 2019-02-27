Отмена статьи за незаконное обогащение: какие могут быть последствия

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Скандальная статья появилась в 2015-м. Ее общественные организации считают одной из ключевых в антикоррупционной реформе. Без нее декларировать доходы чиновников смысла нет.

Криминализация незаконного обогащения была требованием Международного валютного фонда и Европейского Союза. Поэтому ее отмена – это не только амнистия для коррупционеров, но и потеря международного доверия.

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Позорным решением Конституционного суда назвал кандидат в президенты Анатолий Гриценко. И требует, чтобы глава государства в ближайшее время собрал СНБО и отправил в отставку этот состав судей.

Само же решение Конституционный суд еще не обнародовал. Статью же отменили якобы из-за ее несоответствия презумпции невиновности. Ведь она обязывает самого подозреваемого доказать законность своих доходов. Еще в декабре 2017-го на статью пожаловались 59 народных депутатов.

Юрий Луценко говорит, что статья о незаконном обогащении не работала, поэтому посоветовал депутатам немедленно внести новый законопроект. Президент Петр Порошенко заявил, что решение суда не комментирует, но как только его опубликуют – внесет в парламент новый законопроект и противоречивую норму выпишут так, что комар носа не подточит.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.

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