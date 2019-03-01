России не удастся превратить Черное и Азовское моря на свои внутренние воды, считает Министр иностранных дел Павел Климкин.

Климкин подчеркнул, необходимость обеспечения Россией свободы судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе для Украины.

– Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него Бермудским треугольником, – сказал глава МИД.

Политик утверждает, что противостоять России надо комплексно.

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– Мы обязательно вернем Крым. Для этого нужно быть сильными экономически и в вопросе безопасности. Если противодействовать, то только комплексно. Малоэффективным является метод отдельного ответа, поэтому действовать надо вместе, – пояснил Климкин.

Дипломат отмечает, что Россия запрещает свободу мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Она атакует наши корабли и захватывает пленных. Поэтому для нашей страны приоритетом является освобождение всех пленных.

Напомним, Украина сможет вернуть оккупированный Крым только, если будет развивать безопасность и экономику государства.