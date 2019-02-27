Павло Клімкін заявив, що в Україні необхідно легалізувати подвійне громадянство.

Міністр закордонних справ України вважає, що нам потрібно ввести подвійне громадянство, але у жодному разі це не має стосуватися країни-агресора.

Про це Павло Клімкін заявив на брифінгу в Одесі на причалі порту поруч із пришвартованным ракетним есмінцем ВМС США Donald Cook, пише УНІАН.

– Я вважаю за необхідне дозволити подвійне громадянство… Так, воно нам потрібно. Однак за жодних умов не повинно бути подвійного громадянства з країною-агресором. Це буде обговорюватися лише після того, як вони повернуть нам Донбас і Крим, – заявив глава української дипломатії.

Він також відзначив, що подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців.

– Скільки може гарних професіоналів приїхати з інших країн, щоб допомогти нам у реформах, – заявив міністр.

Нагадаємо, в листопаді Павло Клімкін заявив, що Україні необхідний новий закон Про громадянство.

Фото: УНІАН