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В Україні має бути подвійне громадянство, але не для РФ – Клімкін

Павло Клімкін заявив, що в Україні необхідно легалізувати подвійне громадянство.

Павел Климкин

Міністр закордонних справ України вважає, що нам потрібно ввести подвійне громадянство, але у жодному разі це не має стосуватися країни-агресора.

Про це Павло Клімкін заявив на брифінгу в Одесі на причалі порту поруч із пришвартованным ракетним есмінцем ВМС США Donald Cook, пише УНІАН.

– Я вважаю за необхідне дозволити подвійне громадянство… Так, воно нам потрібно. Однак за жодних умов не повинно бути подвійного громадянства з країною-агресором. Це буде обговорюватися лише після того, як вони повернуть нам Донбас і Крим, – заявив глава української дипломатії.

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Він також відзначив, що подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців.

– Скільки може гарних професіоналів приїхати з інших країн, щоб допомогти нам у реформах, – заявив міністр.

Нагадаємо, в листопаді Павло Клімкін заявив, що Україні необхідний новий закон Про громадянство.

Фото: УНІАН

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